Congresso di Forza Italia, Morelli e Martusciello eletti a Pozzuoli e Quarto

AREA FLEGREA – Si è svolto ieri a Castellammare di Stabia il congresso provinciale di Forza Italia che ha eletto i componenti del coordinamento provinciale e i delegati al congresso nazionale. Per i Campi Flegrei sono stati eletti nel coordinamento provinciale: Giuseppe Bruno e Carmine Morelli per la città di Pozzuoli, Giuseppe Martusciello e Rosario Di Roberto per Quarto, Antonio Carannante per Bacoli. Per il congresso nazionale, invece, sono stati eletti i delegati Ermanno Russo, Francesca Salatiello, Carmine Morelli e Giuseppe Martusciello.