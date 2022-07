POZZUOLI – Primo colpo di mercato della Puteolana. I granata del patron Di Costanzo hanno preso Francesco Esposito, 25 anni, attaccante che vanta oltre 90 presenze in serie D. Afragolese, Bitonto, Frattese, Nola, Grumentum e Mariglianese le squadre in cui ha giocato Esposito prima di approdare al Savoia dove l’anno scorso ha realizzato 19 reti.

IL BOMBER – Nella giornata di oggi potrebbe arrivare anche il secondo colpo di mercato. Come annunciato venerdì scorso dal nostro giornale, per questa sera è previsto l’arrivo in città e la firma di un bomber argentino, un “pezzo da novanta” che Di Costanzo vuole regalare ai tifosi della Puteolana.