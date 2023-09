Colonnine elettriche, a Bacoli arrivano i primi impianti per ricaricare le auto ‘alla spina’

BACOLI – Via all’installazione dei primi impianti per la ricarica di auto elettriche nella città di Bacoli. Le colonnine saranno posizionate in aree pubbliche ai fini di garantire ai cittadini una realtà più moderna ed ecologica. Si parte da piazza Marconi, ma si proseguirà in tutto il paese. La messa in funzione è prevista per le prossime giornate. «Sempre più cittadini, sempre più turisti, ci chiedevano la presenza di colonnine elettriche per la ricarica di auto in spazi pubblici – ha detto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Ci stiamo riuscendo». L’obiettivo è garantire un turismo sostenibile e favorire la transizione ecologica.