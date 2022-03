POZZUOLI – Nella notte tra sabato e domenica, durante i controlli sulla movida, i carabinieri della Compagnia del Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne di Pozzuoli. Si tratta di Andrea Costanzo, 21enne già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno fermato a bordo della sua auto mentre percorreva la rotonda San Domenico. Perquisito, è stato trovato in possesso di 4 involucri con all’interno marijuana, hashish e cocaina. Sequestrati anche 40 euro in contanti ritenuti provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio.