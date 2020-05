POZZUOLI – Cinque guariti e nessun nuovo contagio. È positivo il bollettino della giornata durante la quale sono stati analizzati 17 tamponi che hanno dato tutti esito negativo. Dall’inizio dell’epidemia il totale dei tamponi effettuati a Pozzuoli è di 1252 concittadini, mentre sono 95 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus. Di queste 28 sono attualmente contagiate, 55 sono guarite definitivamente e 12 sono decedute.

L’APPELLO – Dopo il bollettino di martedì diffuso dall’Asl Napoli 2 Nord è arrivato il monito del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia: “Non sappiamo cosa ci attenderà da qui in avanti a causa del Covid, questo virus che da mesi ci ha sconvolto le vite. In questo momento continua ad esserci, circola. Il contagio riguarda tutte le fasce d’età: giovani, adulti ed anziani. Siamo ancora tutti noi ad essere vulnerabili e non sappiamo cosa accadrà. Per questo dobbiamo evitare gli assembramenti, tenere la distanza e indossare la mascherina. Il mio appello è al senso di responsabilità di tutti. In tutta Italia si stanno adottando nuove misure restrittive per la vendita e la mobilità delle persone negli spazi pubblici, per evitare affollamenti. Non arriviamo a tanto: dimostriamo di essere consapevoli e rispettosi“.

