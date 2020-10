POZZUOLI – Tornano i contagi all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove sono risultate positive al Covid due biologhe che lavorano nel laboratorio di analisi dei tamponi, due infermiere della sala operatoria e una del reparto di Gastroenterologia. Quest’ultima sarebbe legata al link del focolaio di Monte di Procida. Le cinque contagiate sono in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni.

ESCLUSO FOCOLAIO – I contagi emersi nelle ultime 24 ore non riguardano i degenti e ciò scongiurerebbe, per il momento, l’incubo del focolaio vissuto nell’aprile scorso quando tra medici, infermieri e pazienti nell’ospedale di Pozzuoli si registrarono decine di casi. Nel frattempo l’incremento dei positivi in città (ad oggi sono 331 dopo i 32 di ieri) e nell’intera zona flegrea ha richiesto il raddoppio dei posti letto nel Covid center di Pozzuoli dove attualmente le persone ricoverate sono 22 su un totale di 25 posti letto disponibili.