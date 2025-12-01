“Chi si ferma non è perduto” il nuovo progetto per i caregiver

ISCHIA – È con il sostegno di Fondazione CON IL SUD che le Coopertive Arkè ed Asat, la Kerubin Srl SB e l’Ambito Sociale N13 segnano il passo di un’iniziativa che punta dritto al cuore delle fragilità dell’isola d’Ischia. Con il sostegno di Fondazione CON IL SUD nasce e cresce TACC, il progetto che offre respiro, sollievo e strumenti concreti a chi ogni giorno vive accanto a persone in condizione di bisogno. Un percorso pensato per i caregiver, per chi assiste, per chi spesso si ferma solo quando la fatica supera il silenzio. L’appuntamento ufficiale è fissato per venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 10.30, nell’auditorium delle Scuole Medie di Panza “Don Vincenzo Avallone” a Forio, dove verrà presentato al pubblico l’intero programma delle attività e dei servizi collegati al progetto. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali dei sindaci dei Comuni dell’isola: Stani Verde (Forio), Enzo Ferrandino (Ischia), Giosi Ferrandino (Casamicciola Terme), Irene Iacono (Serrara Fontana), Giacomo Pascale (Lacco Ameno), Dionigi Gaudioso (Barano d’Ischia) e Dino Ambrosino (Procida). Una presenza corale che intende sottolineare il valore territoriale dell’iniziativa e il riconoscimento del ruolo essenziale svolto dai caregiver nel tessuto sociale locale.

IL PROGETTO – Al centro dell’incontro ci saranno i contenuti del progetto TACC, illustrati da Luisa Pilato della Cooperativa Arké. Seguirà un approfondimento dedicato ai servizi attivi sul territorio a cura di Annamaria D’Iorio della Cooperativa Asat e l’intervento di Irene Orsino dell’Ambito Sociale N13, dedicato alla rete degli aiuti e alla prossimità come strumento di tutela. Spazio anche all’innovazione tecnologica con la presentazione dell’App TACC, illustrata da Giacomo Cartenì di Kerubi SRISB. “Chi si ferma non è perduto” è il claim scelto per la campagna di lancio, un invito a riconoscere il valore del prendersi cura e, allo stesso tempo, la necessità di sostenere chi lo fa. TACC è un progetto che unisce welfare di comunità, formazione, supporto psicologico e strumenti digitali a beneficio delle famiglie. La presentazione del 5 dicembre sarà una tappa centrale per avvicinare cittadini, istituzioni, operatori e famiglie a un percorso che vuole diventare un punto di riferimento stabile per l’isola.