«Che guardi a fare?» 23enne accoltellato davanti a una discoteca a Pozzuoli: il volto dell’aggressore nelle immagini delle telecamere

POZZUOLI – Sono a una svolta le indagini dell’aggressione ai danni di D.A.G., 23enne di Giugliano accoltellato nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio della discoteca “Queen” di via Campana. Dopo 24 ore incessanti, i poliziotti del commissariato di Pozzuoli -diretti dal vicequestore Ludovica Carpino- insieme ai colleghi della Squadra Mobile di Napoli sono in procinto di chiudere il cerchio attorno all’aggressore, ripreso da alcune telecamere installate nella zona. Ore contate per il giovane, su cui pende un’accusa di tentato omicidio.

LA FOLLIA – «Che guardi a fare?» sono state queste le parole pronunciate da un coetaneo di D.A.G. all’uscita della discoteca, prima di prendere un coltello dall’auto e colpirlo all’altezza del torace. Follia consumata dopo una serata di musica e alcol. Il 23enne era in compagnia di due amici quando è stato aggredito: nella colluttazione ha riportato la frattura di tre costole e un polmone perforato dalla coltellata. Soccorso da alcuni giovani e dal personale del locale è stato trasferito con un’ambulanza privata, messa a disposizione dalla discoteca, presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle prime ore del mattino. Da ieri è in coma farmacologico indotto, ricoverato nel reparto di rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita.