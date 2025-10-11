Carabinieri salvano anziana donna dalle fiamme

VILLARICCA – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano – allertati dal 112 – hanno salvato un anziano dalle fiamme di un incendio divampato al primo piano di una palazzina, in via Filippo Turati 32, a Villaricca. Una volta giunti sul posto i carabinieri hanno fatto allontanare tutti i residenti del palazzo, in attesa dei vigili del fuoco, notando però che una donna mancava all’appello. Una signora di 80 anni, che abitava nell’appartamento al primo piano avvolto dal fumo. Si tratta di un’anziana disabile, che vive da sola ed è incapace di deambulare. I carabinieri a quel punto entrano nel palazzo, affrontano la densa coltre di fumo che ha invaso lo stabile, individuano l’abitazione e entrano in casa della donna. L’anziana, rimasta intrappolata nella camera da letto, viene presa in braccio e portata fuori dal palazzo. Arrivano i vigili del fuoco che domano le fiamme e i medici del 118 che prestano le prime cure alla donna. La signora fortunatamente sta bene.