Carabinieri, Progetto Comune e Casper donano regali ai piccoli pazienti dell’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Un pensiero per chi non sta bene. Lunedì 19 dicembre, alle 10 verranno accolti all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il capitano Marco Liguori, comandante della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, con alcuni collaboratori. La missione sarà quella di consegnare alla “Casper” giocattoli e doni da distribuire ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria, acquistati grazie alla generosità di chi ha voluto contribuito alla raccolta fondi. Tra i protagonisti di questa magica iniziativa anche Progetto Comune, associazione da sempre impegnata sul fronte della solidarietà. La “Casper”, associazione di volontariato con sede a Quarto si occupa, oltre che di diversi aspetti assistenziali, anche dell’animazione per piccoli pazienti ricoverati. I carabinieri puteolani vestiranno idealmente i panni di babbo natale, con qualche giorno di anticipo, ricevendo in cambio il più prezioso dei sorrisi quello dei piccoli pazienti