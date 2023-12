Capodanno da star a Pozzuoli, sul palco Ricciardi e Sannino

POZZUOLI – Capodanno col botto a Pozzuoli che celebrerà l’arrivo del nuovo anno con un cartellone d’eccezione: Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Monica Sarnelli e Ivan Granatino. Saranno loro quattro i protagonisti del concerto di Capodanno in piazza. Gli artisti, tra i più quotati nel panorama musicale avranno il compito di traghettare i cittadini flegrei, e non solo, nel 2024. La presenza di Ricciardi era stata data in esclusiva e in anteprima il 4 novembre scorso dal nostro giornale. Un nome di richiamo, a cui sono stati aggiunti Sannino, Sarnelli e Granatino: quest’ultimo si sarebbe dovuto esibire lo scorso anno ma la fitta nebbia gli impedì di raggiungere Pozzuoli. Uno spettacolo di San Silvestro – che costerà in totale circa 130mila euro – voluto fortemente dal sindaco Gigi Manzoni che metterà Pozzuoli tra le città con più appeal per la notte più lunga dell’anno.