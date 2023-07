Cane di pochi mesi gettato dal settimo piano, morto sul colpo

MONDRAGONE – Domenica sera a Mondragone un cane è stato gettato nel vuoto dal settimo piano di una palazzina, come mostrato anche in una diretta social della giornalista Maria Assunta Cavallo di casertace.net. Una cagnolina di sei mesi che veniva sfamata da quanti la incrociavano in strada, sarebbe stata lanciata dal balcone di un appartamento del settimo piano di una delle torri dell’ex area Cirio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione e due medici dell’ASL di Aversa per il recupero della carcassa che verrà sottoposta ad esame autoptico. Secondo quando appurato sul posto, alcuni residenti di un’altra palazzina, intorno alle 16 avrebbero visto dei soggetti lanciare giù dal settimo piano il povero animale. Purtroppo all’arrivo delle forze dell’ordine, i testimoni che hanno assistito all’azione ignobile, si sono dileguati. «Era solo una creatura innocente, è stata lanciata senza pietà dal settimo piano. Come sempre nessuno ha visto niente, testimoni che non sono disposti a metterci la faccia perché l’omertà non ha prezzo. Io provo a dargli un prezzo. Ricompensa di € 1000 a chi mi fornisce indicazioni utili all’ identificazione di questo scarto della società che ha ucciso questa creatura. Diamo giustizia a questo Angelo con la coda», il commento sull’accaduto di Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali. «Un atto di crudeltà senza eguali. Chiediamo che gli autori di questo barbaro gesto vengano presto individuati e che siano puniti a dovere. -dichiara invece il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli- Su quest’ultimo punto abbiamo, però, un grosso dubbio. La questione è proprio qui: servono modifiche alle normative vigenti e chi compie tali orrori deve pagare pene significative».