POZZUOLI – Il Centro Sub Campi Flegrei, in partnership con Campi Flegrei Active, in collaborazione con la Soprintendenza Nazionale del Patrimonio Culturale Subacqueo, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, con il patrocinio dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Procida, della Banca delle risorse immateriali, dell’Associazione Internazionale Guido Dorso, in occasione della VI edizione di ArcheoCamp, settimana dell’archeologia subacquea nei Campi Flegrei, organizza nei giorni 26 e 27 Ottobre un Convegno e una Tavola Rotonda presso il Palazzo Migliaresi del Rione Terra di Pozzuoli. Mercoledì 26 Ottobre 2022 dalle 08:30 alle 17:00 Convegno “L’integrazione dello spazio mare con lo sviluppo del territorio”. Giovedì 27 Ottobre 2022 dalle 8:30 alle 13:30 Tavola Rotonda “La progettazione partecipata. Waterfront flegreo”. Le due giornate saranno animate dai rappresentanti istituzionali, quali i Comuni, la Regione Campania, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dal mondo accademico, dalle associazioni e dalle imprese. Coordineranno gli interventi del convegno Roberto Petriaggi Archeologo già direttore del nucleo per gli interventi di archeologia subacquea dell’ICR e Carlo Rescigno Prof. ord. di Archeologia Classica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, mentre la tavola rotonda sarà coordinata da Osvaldo Cammarota, Direttore della Banca Risorse Immateriali.Al termine dei lavori sarà assegnato il Premio Ulisse, la prestigiosa statuetta che rappresenta l’Ulisse che giace nei fondali di Baia. Il Comitato scientifico conferirà il premio ad una personalità che si è distinta negli anni nell’attività di studio, tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso.