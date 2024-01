CAMPI FLEGREI/ Sciopero trasporti, ferme Cumana e Circumflegrea

POZZUOLI – Forti disagi per i pendolari. In occasione dello sciopero di 24 ore, proclamato per oggi dalla Usb, sono in difficoltà gli utenti dell’Eav sulle linee che collegano città e provincia: le ferrovie Cumana e Circumflegrea sono infatti al momento ferme. Durante l’orario di sciopero – rende noto l’Ente Autonomo Volturno – l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero, proclamato per le seguenti motivazioni: “Dormitorio Sorrento, accordi in merito progressioni carriera, competenze accessorie personale viaggiante, procedura utilizzo badge, negoziato del rinnovo CCNL , sicurezza dei lavoratori, miglioramento pulizia e manutenzione e vigilanza sui bus e nelle stazioni, superamento dei penalizzanti salari d’ingresso per neo assunti, libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, incremento retribuzioni”.