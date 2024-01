BACOLI/ Vietati varo e alaggio delle grandi barche nel porto di Baia, c’è l’ordinanza

BACOLI – Vietati varo ed alaggio di grandi barche nel porto di Baia. È quanto previsto da un’ordinanza a firma del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, per far fronte ai problemi legati al traffico e alla viabilità nella città flegrea e per garantire vie di fuga ai cittadini in caso di eventi sismici. «Non possiamo più sopportare circa 10.000 transiti di trasporti eccezionali di natanti, ogni anno. Non possiamo più tollerare le vibrazioni in casa a cui sono sottoposti migliaia di bacolesi. Ma, più di ogni altra cosa, non possiamo accettare di restare intrappolati nel traffico. È un atto dovuto, che adotto per proteggere migliaia di famiglie. Non possiamo restare fermi dinanzi alla possibilità che le nostre strade di collegamento con Pozzuoli e Napoli, spesso soggette a frana, vengano continuamente scosse da passaggi incontrollati di trasporti di barche. Bacoli è un comune che vive il fenomeno del bradisismo e che negli ultimi mesi lo ha vissuto molto intensamente», spiega il primo cittadino che ha così deciso di adottare la nuova ordinanza per salvaguardare le uniche vie di esodo e vie di fuga: Via Montegrillo, Punta Epitaffio. Via Terme Romane. Via Lucullo. Arterie funzionali non sono ai bacolesi, ma anche ai cittadini di Monte di Procida. Il porto di Baia era l’unico della Campania in cui il varo ed alaggio di natanti, di ogni dimensione, era consentito gratuitamente. «Ho massimo rispetto per tutti gli operatori della nautica – continua il sindaco – Potranno tranquillamente continuare a lavorare, senza creare problemi in una terra che deve convivere con il bradisismo. Lo ripeto. Le barche possono arrivare via mare. Via terra, non è possibile. Viviamo rischi inutili ed inaccettabili».