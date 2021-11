ERCOLANO – Splendida prova di carattere del Rione Terra che in un’atmosfera degna di categorie più importanti, sfodera una prestazione da immortalare e inchioda sullo 0 – 0 l’Ercolanese, squadra più accreditata per la vittoria finale del torneo. Gara accorta dei flegrei che hanno ben gestito le giocate dei padroni di casa senza mai andare realmente in affanno. Mister Monaco di affida al tridente leggero con Corace in appoggio a Lucignano e Carandente.

LA GARA – Prima frazione equilibrata con i padroni di casa che provano a fare la gara ma che hanno una sola grande occasione al 10’ quando prima Navarra si supera su Di Micco poi Del Giudice, all’esordio con Monaco, è prodigioso a chiudere su Mosca. Passano 3’ ed è il Rione Terra a farsi vivo con Lucignano che colpisce la traversa in mischia dopo una deviazione di Uliano. Il primo tempo finisce a reti inviolate con i padroni di casa che non riescono a schiacciare i flegrei. Ad inizio secondo tempo il Rione Terra si presenta con due cambi escono Lucignano e Corace ed entrano Marasco e Capogrosso. L’Ercolanese prova ad accelerare ma i flegrei non si scompongono e quando i vesuviani arrivano alla conclusione trovano un Navarra sicuro e perfetto. I padroni di casa sono pericolosi solo su calcio piazzato mentre il Rione Terra si affida a qualche ripartenza, è Carandente il più pericoloso quando perfettamente lanciato da Marasco impegna Uliano in presa bassa. Finisce con il più classico pari ad occhiali, con il Rione Terra che da oggi sa che è capace anche di soffrire e che può giocarsela con chiunque.

IL COMMENTO – A fine gara è contento il mister puteolano che dichiara: “Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra di assoluto livello, che sono certo che alla fine vincerà con merito il campionato. Non ci siamo fatti schiacciare e abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Da dire che gli unici pericoli corsi da noi sono arrivati da calci piazzati, molti dei quali decisamente discutibili. Ora testa al Lacco Ameno che come tutte le squadre isolane è una squadra tosta, dobbiamo rimanere concentrati per conquistare i tre punti”.

S.C. ERCOLANESE: Uliano, Matrone ‘03, Pezzella (66’ Muro), Carbonaro, Di Dato, Tufano, Di Micco Daniele ‘03 (73’ Formisno ‘02), Borrelli (73’ Rossi), Mosca, Di Micco Davide, Sannino.

A disposizione: Buonanno ‘02, Gargiulo, Caccia, Cefariello F. ‘02, Vigorito ‘03, Battilo ‘03.

Allenatore: Carlo Ignudi

RIONE TERRA: Navarra, Regio ‘02, Del Giudice, Cirino, Silvestre (57’ Lanuto), Ranieri, Gallo (79’ Colesanti) ‘02, Granata, Lucignano, (46’ Marasco), Corace (46 Capogrosso), Carandente (65’ Scherillo ‘01).

A disposizione: De Bellis ‘03, Mennella ‘03, Percuoco ‘02, Russo.

Allenatore: Gennaro Monaco

ARBITRO: Giuseppe Verde (Frattamaggiore)

ASSISTENTI: Di Palma (Nocera Inferiore) – Pepe (Nocera Inferiore)

NOTE: ammoniti Granata, Capogrosso, Cirino, Monaco (allenatore) (RT). Angoli: 9-2. Recupero: 0’pt; 6’st. Spettatori 300 circa.