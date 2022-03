POZZUOLI – Uno stadio pieno (nel rispetto delle restrizioni) sarebbe un finale di stagione auspicabile. Anzi, un giusto tributo per una squadra che si è resa protagonista di una stagione davvero degna di nota. Zero sconfitte, 50 punti e un primato in classifica fino a questo punto solidissimo. Mancano sei partite, sei finali da accompagnare con le grida e i cori di un pubblico presente. In tal senso la Puteolana 1902, per la sfida di Domenica contro il Real Forio 2014 (ore 11:30), ha previsto ingresso omaggio per donne, under 16 e disabili. Un’iniziativa importante volta ad avvicinare il pubblico flegreo alla “sua” squadra. Queste le parole del Presidente Di Costanzo: «Sarebbe davvero bello vedere lo stadio Domenico Conte pieno dopo quanto fatto fino ad oggi dalla squadra. Le gare restanti del campionato sono per noi tutte delle finali e la vicinanza del pubblico è fondamentale. Rinnoviamo quindi l’invito ai tifosi nel sostenere i Diavoli Rossi, e ad accorrere allo stadio già dal prossimo match con il Real Forio».