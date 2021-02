POZZUOLI – Rischia di pesare sul futuro della Puteolana la “scellerata” gestione dell’ex presidente Emanuele Casapulla. L’ultimo “guaio”, in ordine di tempo, sono gli stipendi non pagati all’ex allenatore Luca De Martino che vanta un credito con la società granata. Debiti ereditati dall’attuale Presidente Adamo Guarino, che rilevò la società impegnandosi di azzerare i carichi pendenti compreso anche quello nei confronti della vecchia guida tecnica. Sulla diatriba economica tra De Martino e la società il 24 febbraio prossimo dovrà pronunciarsi il collegio arbitrale del CAE (Commissione Accordi Economici): se la Puteolana non avrà saldato quanto dovuto il rischio è di 1 punto di penalizzazione, una squalifica fino a sei mesi per il presidente Adamo Guarino fino a 6 mesi e una sanzione pecuniaria.