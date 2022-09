POZZUOLI – Sconfitta per la Puteolana allo stadio Conte contro la Cavese con il risultato di 0-3, con le reti messe a segno da Aliperta, Munoz e Banegas. I granata nella prima frazione di gioco sfiora a più riprese la rete, soprattutto con Esposito che ha due nitide occasioni. Murato poi un tiro a tu per tu con il portiere ad Haberkon. Al 38′ la beffa: scivolata di Amelio che passa il pallone a Lamberti che lo blocca con i guantoni. Per l’arbitro il passaggio è volontario. La punizione in area finisce in rete con la marcatura firmata da Aliperta. Nella ripresa la Puteolana si scopre ed arriva il secondo gol della Cavese, firmato da Munoz al 53′; successivamente al 75′ la nuova marcatura a firma di Banegas. Nel finale il risultato resta invariato con la sconfitta per i Diavoli Rossi. Ora testa alla prossima partita con la Puteolana che non potrà fallire l’appuntamento con la vittoria, complice una classifica che inizia a farsi preoccupante con soli 2 punti racimolati finora.

IL RICORDO – Prima della partita Puteolana e Cavese hanno ricordato Antonio Vanacore, ex calciatore granata e vice allenatore a Cava. Alla compagna è stata consegnata una targa da parte dei gruppi “Fedelissimi”, “Vecchia Guardia” e da entrambe le società. Attimi di commozione mentre dagli spalti del “Domenico Conte” si è alzato il grido “Antonio uno di noi”.

PUTEOLANA: Lamberti, Varchetta, Amelio, Di Lorenzo, Arrivoli (70’ Della Corte), Gatto (80’ Marzano), Di Palma, Fontanarosa (67’ Romano), Haberkon, Letizia (10’ Grieco), Esposito. All.: Marra

CAVESE: Colombo, Maffei (79′ D’Amore), Aliperta (83′ Gagliardi), Foggia, Lomasto, Bubas (62′ Palma), Puglisi (62′ Bezzon), Bacio Terracino, Munoz (73′ Banegas), Fissore, Anzano. All.: Troise

Marcatori: 38’ Aliperta, 56’ Munoz, 76’ Banegas

Ammonizioni: Fontanarosa, Gatto – Puglisi, Lomasto