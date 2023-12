CALCIO/ Prima volta storica tra Puteolana e Rione Terra: granata super favoriti

POZZUOLI – La prima volta nella storia sarà domenica, quando sul campo del Chiovato si affronteranno Rione Terra Sibilla e Puteolana 1902, due squadre della città di Pozzuoli. I granata, compagine centenaria, corazzata e favorita per la vittoria del campionato di Eccellenza; dall’altra la società neo promossa, con sede in via Solfatara, che in venti anni è salita dalla terza categoria al massimo campionato regionale. Due storie e due realtà amiche che due anni fa hanno sportivamente stretto un gemellaggio attraverso i rispettivi presidenti Di Bonito e Di Costanzo, che domani scenderanno in campo alle 11 dando vita al primo derby cittadino.

LA FAVORITA – La Puteolana arriva all’appuntamento dopo la galvanizzante vittoria in coppa Campania contro l’Acerrana e i tre punti conquistati nel turno precedente contro il Savoia che hanno permesso di consolidare il quarto posto in campionato; il Rione Terra, che soffre ancora degli errori commessi in estate in fase di mercato, con la nuova finestra di dicembre ha completato l’organico che sta andando via via amalgamandosi: l’obiettivo resta quello di inizio stagione, ovvero mantenere la categoria. I presupposti per una bella partita dove trionfino i valori dello sport promossi dai due presidenti ci sono tutti, come la cornice di pubblico che sarà da big match.