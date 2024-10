CALCIO/ Pari a reti bianche Puteolana e Paganese

PAGANI – Si è conclusa in parità la sfida tra Paganese e Puteolana 1902, con il secondo 0-0 consecutivo per i Diavoli Rossi. Allo stadio Marcello Torre a vincere è l’equilibrio con le due squadre che faticano a saltare le rispettive retroguardie. Nel primo tempo ci prova Faella dalla distanza, pallone bloccato da Polverino. Al 20’ occasione per Palma, con sfera che conclude la corsa fuori. Alla mezz’ora Marotta di testa su cross di Balzano non inquadra la porta. Nel finale occasione per Mungo, con il portiere azzurro stellato che si distende in angolo. Nella ripresa Faella con un tiro dalla distanza impensierisce la squadra granata, pallone deviato. Dall’altra parte Marotta al volo svirgola da ottima posizione. niente più accade e chiude quindi sul pari la gara.

Paganese (3-4-2-1): Spurio; Ianniello, Esposito (74’ De Feo), Dicorato; Langella, Bucolo (87’ Zugaro), Del Gesso, De Angelis (87’ Montoro); Mancino (77’ Di Masi), Faella; Coratella (65’ Ferreira). All.: Esposito

Puteolana (3-5-2): Polverino; Astemio, Montuori, Sbuttoni, Cess, Palma (55’ Cangemi), Mungo (86’ Russo), Diabate, Balzano; Coniglio, Marotta (75’ Mascari). All.: Marra

Ammoniti: Coratella, Ianniello – Mungo, Cess, Astemio, Marotta