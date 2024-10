CALCIO/ Iattarelli e Di Micco gol: il Rione Terra sbanca Marianella e vola in classifica

SANITA’ – Nella quarta giornata del campionato di Promozione nel Girone B, il Rione Terra cerca il riscatto dopo la precedente sconfitta con il Poggiomarino, questa volta sul difficile campo del Marianella, che precede i flegrei di 2 punti in classifica (6 contro 4). La risposta dei ragazzi di mister Stellato è di quelle importanti: prima il vantaggio di Iattarelli e poi la reazione al pareggio subito, con la rete del solito Di Micco nel finale, che permette di scavalcare proprio gli avversari di questo turno.

LA PARTITA – Dopo una gran parata di Navarra sul tiro di Scuotto, arriva il vantaggio del Rione Terra: sovrapposizione di Menna a sinistra e cross per Iattarelli, che scappa via alla difesa e insacca di controbalzo. La chance per il pareggio del Marianella è ghiotta: dopo la concessione del penalty per un tocco di mano di Caccia, D’Andrea calcia fuori dagli 11 metri. Si resta 1-0. Il pareggio dei padroni di casa arriverà comunque poco dopo, grazie alla punizione velenosa di Castiglione, sporcata nel mucchio presente in area. Si va al riposo sul punteggio di 1-1, dopo una rete annullata a Sardo sugli sviluppi di corner. A inizio ripresa sfiora il vantaggio Riverso con un tiro a giro da fuori, ma poi nel Rione Terra entra Di Micco. Il capocannoniere dei flegrei va vicino ad una bellissima rete da fuori area, ma incontra una superba risposta del portiere avversario. Di Micco si ripete poi nel finale di partita, su un lungo lancio di Menna calcolato malissimo dalla difesa, scagliando un precisissimo destro di prima intenzione che si insacca nell’angolino, chiudendo la partita sul 2-1 in favore dei flegrei.

MARIANELLA – RIONE TERRA 1-2

MARIANELLA: Lamarra, Silvestre, Noviello, Colonnese, Biancolino, Castiglione, Scuotto, Riverso, Catena, D’Andrea, Ferrentino. All. Auletta.

RIONE TERRA: Navarra, Lanuto, Menna, Sardo, Serra, Caccia, D’Aria, Cirino, Iattarelli, Migliaccio, Granata. All. Stellato.

MARCATORI: Iattarelli, Di Micco (R); Castiglione (M).