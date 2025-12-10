CALCIO/ La Puteolana batte la Battipagliese e mette un piede in finale di Coppa Italia

MACCHIA – La Puteolana si aggiudica l’andata della semifinale di Coppa della fase regionale sul difficile campo della Battipagliese, dopo un pirotecnico 3-2 esterno. Il match vive di continue fiammate di una squadra, a cui risponde l’altra. Nel primo tempo apre Capuano per i flegrei, ma Ripa risponde subito per i padroni di casa. Dinamica simile a quella del secondo tempo, ma a parti invertite, quando al vantaggio casalingo di Olmos risponde Mancini. Il punto sul match arriva invece con un gran gol di controbalzo di Grieco, il suo primo stagionale, ma scelto nell’occasione perfetta. Per l’accesso alla finale, i diavoli dovranno difendere il vantaggio allo stadio “Conte” nella gara di ritorno del 7 gennaio.

LA PARTITA – Mister Correale deve rinunciare ad Auriemma a centrocampo e alla punta Rodriguez, lanciando al centro dell’attacco il nuovo acquisto Filogamo. Ma il giocatore più prolifico dell’ultimo periodo per i flegrei è Capuano, che al 17′ sfrutta un’invenzione di Mancini per presentarsi davanti a Trapani e batterlo con freddezza. Nemmeno il tempo di esultare e Ripa mette a posto le cose per la Battipagliese, dopo un preciso piazzato dal centro dell’area. La Puteolana soffre per un breve periodo subito dopo il pareggio, ma l’unico tiro pericoloso è quello di Cuomo, senza inquadrare lo specchio. Nella ripresa, nel momento migliore dei flegrei, che al 48′ vanno anche ad una pericolosa conclusione su iniziativa personale di Filogamo, arriva la doccia fredda: al 55′ un filtrante sporcato arriva ad Olmos, che batte Cabriglia in uscita. Così come successo a parti invertite nel primo tempo, la Puteolana la pareggia dopo appena un minuto: Filogamo fa da sponda per Mancini, che si incunea in area e batte Trapani con un diagonale chirurgico sul palo lungo. I ragazzi di mister Correale mettono in campo tutto quello che hanno e continuano ad attaccare a testa bassa. Ne raccolgono i frutti al 66′, quando un corner ribattuto viene raccolto da Grieco che, con un gran tiro di controbalzo, riporta avanti i suoi. Prova ad arrotondare il punteggio Riccio al 78′ con una bella punizione a sorpresa che sorvola l’incrocio di pochi centimetri. La Battipagliese si fa prendere dal nervosismo e Ripa si fa espellere per proteste al minuto 81 ma, seppur in modo confuso, i padroni di casa riescono comunque a creare l’ultimo pericolo con un cross che finisce direttamente sul palo. La Puteolana non si sbilancia ulteriormente e sceglie così di portare il 3-2 negli spogliatoi.

BATTIPAGLIESE: Trapani, Cuomo (64′ Santella), Olmos (86′ Di Martino), Formicola, Senatore (64′ Onesto), Ripa, Vitale, Nuvoli, Garofalo (71′ Spagnuolo), Cafaro, Bisceglia. A disposizione: Di Sarno, Paraggio, Suozzo, Cassese, Losasso. All. Vitale.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis, Riccio, Gargiulo (45’+3 Battaglia), De Rosa (92′ Terracciano), Grieco, Mirante, Capuano A., Avolio, Mancini (75′ Palladino), Filogamo (87′ Onda). A disposizione: Orefice, Pullo, Giuliani, Capuano C., Antonazzo. All. Correale.

MARCATORI: 17′ Capuano A. (P), 18′ Ripa (B), 55′ Olmos (B), 56′ Mancini (P), 66′ Grieco (P).

ARBITRO: Luca Pugliese di Frattamaggiore. Assistenti: Salvatore Tartaglione (Napoli) e Ciro Miraglia (Frattamaggiore)

NOTE: Ammoniti Cuomo, Olmos, Formicola, Garofalo, Nuvoli, Ripa (B), Mirante, Mancini, Filogamo, Pissinis (P). Espulso Ripa (B) all’81’ per doppia ammonizione dopo proteste. Corner: 4-2. Recupero: 3′ 1°T, 5′ 2