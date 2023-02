CALCIO/ Del Giudice-Improta gol: il Rione Terra batte in trasferta la Boys Caivanese

CARDITO – Il Rione Terra Calcio Sibilla va a caccia della prima vittoria esterna del 2023 contro una Boys Caivanese che aveva già piazzato il colpo al “Chiovato” nella partita di andata. L’occasione è quella di guadagnare 3 punti sul terzo posto della Sessana, sconfitta in casa dal Casal di Principe. Compito che sembra agevole dopo il vantaggio del primo tempo con Improta, ma la partita si complica in una ripresa che vede il pareggio avversario, prima del guizzo finale di Del Giudice dalla panchina, che regala la vittoria ai flegrei.

LA PARTITA – Ritmi bassi al “Papa” di Cardito, che privilegiano in alcune situazioni il gioco palla a terra del Rione Terra Sibilla, come al 10′ quando una bella combinazione culmina con la sponda di Improta sull’esterno per la conclusione in diagonale di Migliaccio, parata però da Buonocore. Le conclusioni però latitano, e i calci piazzati diventano un’occasione. Al 25′ Sardo pennella una bella traiettoria sopra la barriera, che però finisce fuori di poco. Al 40′ arriva la svolta: Migliaccio tiene vivo un pallone sull’out di sinistra e premia la sovrapposizione di Castaldo, il cui cross rasoterra è un invito per il tap-in di Improta, al secondo gol consecutivo. Nella ripresa, l’autore della rete offre un’altra buona sponda, stavolta per Scherillo che ci prova col destro, ma Buonocore si distende alla sua sinistra e devia in angolo. Il Rione Terra Sibilla ha quindi un leggero calo, con i padroni di casa che ne approfittano subito. Al 59′ dagli sviluppi di un corner arriva un perfetto stacco aereo di Mennillo, che firma la rete del pareggio. La reazione degli ospiti è immediata, con Scherillo che sposta velocemente il pallone in area e viene atterrato. Sul dischetto del rigore si presenta Migliaccio, che però stringe troppo il tiro e la mette fuori. Mister Faustino cerca quindi le soluzioni in panchina, cambiando volto all’attacco e inserendo Mari per Migliaccio e Del Giudice per Alborino. Proprio Del Giudice risulta essere il match winner, quando all’82’ Granata imbuca perfettamente per il classe 2005, che piazza un’accelerazione fulminea ed un diagonale preciso sul palo lungo. Nel finale, da segnalare l’espulsione diretta per il neo entrato Lucignano, in realtà vittima di un contrasto, ma al direttore di gara sembra di vedere un fallo di reazione che costa la terza espulsione in altrettante gare esterne nel 2023 per il Rione Terra Calcio Sibilla.

BOYS CAIVANESE – Buonocore, Centanni (86′ Montesano), Criscito, De Chiara, Garofalo (46′ Malasomma), Golino, U. Granata (46′ D’Angelo), Mennillo, Mormile (60′ Di Micco), Pepe (77′ Silvestre), Soviero.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA – Navarra, Sardo, Iervolino, Romano, Castaldo, Cirino, A. Granata, Scherillo (75′ Gallo), Migliaccio (75′ Mari), Improta (88′ Lucignano), Alborino (68′ Del Giudice).

MARCATORI: 40′ Improta, 59′ Mennillo, 82′ Del Giudice.

ARBITRO: Gennaro Mennella (Torre Del Greco)

ASSISTENTI: Giuseppe Francesco Maiello (Nola) e Paolo D’Amico (Nocera Inferiore)

NOTE: Ammoniti Golino, De Chiara, Pepe, Montesano (BC), Castaldo (RTS). Espulso Lucignano. Recupero 0 1°T, 4′ 2°T.