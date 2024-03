CALCIO/ Capogrosso-gol al 90esimo: il Rione Terra sbanca Capri e torna a sperare

CAPRI – Il Rione Terra torna in trasferta a Capri con l’ex Monaco in panchina, dopo il cambio allenatore in seguito alle dimissioni di mister Amorosetti. Ai flegrei servivano i 3 punti per continuare a sperare nella rincorsa ai playout e, al terzo incrocio con il Givova Capri Anacapri, tutti con Monaco allenatore, arriva la prima vittoria. Partita che si apre nella ripresa dopo il gol dell’ex Barletta, raggiunto dopo 4 minuti da Principe, prima dell’esplosione di gioia al 90′ con la rete di Capogrosso. Il Rione Terra resta all’ultimo posto in classifica, ma inizia a recuperare terreno prezioso e guadagnare morale per il rush finale.

LA PARTITA – Squadre che si affrontano a carte coperte nella prima frazione di gioco, nella quale gli unici brividi arrivano da una conclusione di Navarrete troppo stretta sul primo palo al 7′, e dalle conclusioni di Napolitano dalla distanza, come al 18′, quando, dopo un dribbling sulla trequarti, il suo esterno destro per sorprendere Santangelo è largo. Nel finale di tempo il Rione Terra spaventa i padroni di casa con un contropiede condotto da Carandente, che apre per il mancino in diagonale di Gioielli, sul quale è bravo Santangelo a respingere. Il Givova Capri Anacapri rientra in campo con determinazione nella ripresa, e Campanile stacca di testa tutto solo su azione da corner, ma Casolare dice di no con un intervento prodigioso. Al 58′ Barletta stappa il match con la rete dell’ex, dopo un puntuale inserimento sul primo palo sulla punizione pennellata da Gioielli. I ritmi aumentano e il Capri arriva al pareggio 4 minuti più tardi col tap-in di Principe dopo la respinta di Casolare sul tiro di Navarrete. I padroni di casa provano dunque a completare la rimonta, ma Casolare è ancora superbo a negare la doppietta a Principe da pochi passi dopo un fallo laterale. Sembra ormai chiaro che la partita è destinata a non finire in parità, ed è così che mister Monaco gioca all’87’ la carta di Capogrosso centravanti per sfruttare la sua fisicità. E, appena 3 minuti dopo il suo ingresso del centrale difensivo, la scelta viene ripagata: magia di Accietto sulla destra con tunnel annesso, cross basso per la conclusione di Gioielli e ribattuta in rete proprio di Capogrosso dopo la respinta di Santangelo. È festa grande sulla panchina del Rione Terra, che può chiuderla al 94′ con una bella giocata di Ranieri, atterrato in area dal portiere, ma il signor Russo macchia una prestazione perfetta non concedendo un netto penalty, bensì ammonendo per simulazione l’attaccante. I 2 minuti di recupero che seguiranno, non metteranno però in discussione il risultato, che sancisce un clamoroso ritorno alla vittoria per il Rione Terra.

GIVOVA CAPRI ANACAPRI – RIONE TERRA CALCIO 1-2

GIVOVA CAPRI ANACAPRI: Santangelo, De Martino (49′ Ciranna), De Vivo, Oliva, Campanile, Sirabella, Tassiero (72′ Izzo), Navarrete, Principe, Giliberti (72′ De Marzo), Diop (85′ Ruggiero). All. Rea.

RIONE TERRA CALCIO: Casolare, Savarise, Della Monica, Iammarino (66′ Esposito), Barletta, Cacciuottolo (53′ Liardo), Capone (53′ Ranieri), Carandente, Napolitano (53′ Accietto), Gioielli, Salazaro (87′ Capogrosso). All. Monaco.

MARCATORI: 58′ Barletta (RT), 62′ Principe (GCA), 90′ Capogrosso (RT).

ARBITRO: Russo di Torre Annunziata. Assistenti Palomba (Torre del Greco) e Miraglia (Frattamaggiore).

NOTE: Ammoniti Giliberti, De Vivo, Oliva (GCA); Capone, Esposito, Capogrosso, Ranieri e all. Monaco (RTS). Recupero: 3′ 1°T; 6′ 2°T.