CASTELVOLTURNO – È finita 7-2 per gli azzurri la sfida amichevole tra la Puteolana 1902 e il Napoli di Antonio Conte, disputata in un clima gioviale tra sorrisi e foto-ricordo. Per la cronaca sono andati in rete quattro volte il cholito Simeone, due volte Neres e Ngonge per il Napoli, mentre per i granata di Pozzuoli c’è da registrare la doppietta di Mascari.