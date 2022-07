POZZUOLI – L’attività sismica per i fenomeni dovuti al bradisismo flegreo non presenta battute d’arresto. Ieri i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato due terremoti. Gli eventi tellurici si sono tenuti alle 17:31, magnitudo 1.2, profondità 2,2 km e alle 17:41, magnitudo 1.3 e profondità 2,7 km. Gli epicentri sono stati localizzati sul bordo settentrionale del cratere della Solfatara. Nella settimana dal 20 al 26 giugno nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 24 terremoti di bassa energia. Il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione da dicembre 2021 è di circa 13±2 mm/mese. Il sollevamento registrato alla stazione GPS di RITE è di circa 91.5 cm a partire da gennaio 2011. Sempre attiva l’azione di verifica e controllo sul territorio da parte dell’unità comunale di Protezione Civile e della polizia municipale per eventuali danni alle strutture.

IL REPORT – Durante il mese di maggio 2022 nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 257 terremoti con una magnitudo massima=2.0±0.3. Di questi, 225 eventi (circa l’88% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0; 8 eventi (circa il 3%) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.9 e un solo evento (circa lo 0.4%) ha avuto una magnitudo maggiore o uguale a 2.0. Di 22 eventi (circa il 10%) non è stato possibile determinare la magnitudo a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo. In totale sono stati localizzati 148 eventi (58% di quelli registrati) ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, Astroni, l’area Solfatara-Pisciarelli e il Golfo di Pozzuoli con profondità concentrate nei primi 2 km e una profondità massima di circa 3.9 km.