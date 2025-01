Bradisismo, appello al Ministro Musumeci “Sbloccare subito i soldi per 1500 puteolani”

POZZUOLI – «Siamo di nuovo qui per chiedere al Ministro Musumeci di sbloccare subito i fondi per permettere ai circa 1.500 cittadini di poter ripristinare le proprie abitazioni. I fondi, promessi per il 1 settembre, non sono mai arrivati perché manca un decreto attuativo e oggi oltre 400 famiglie sono costrette a vivere nell’incertezza, spesso pagando mutui per case che non possono abitare. Il Ministro Musumeci deve comprendere la gravità della situazione e agire con urgenza. Anche se il decreto fosse emanato oggi, comunque ci vorrebbe molto tempo prima di poter intervenire su quelle abitazioni. Quindi occorre muoversi e fare presto. In un territorio che vive altre gravi difficoltà, come la crisi occupazionale che sta coinvolgendo oltre 65 dipendenti della Metro Italia di Pozzuoli, che rischiano un vergognoso licenziamento, è fondamentale che il Governo mantenga gli impegni presi e sblocchi immediatamente i fondi. Non c’è più tempo da perdere: i cittadini meritano risposte concrete e azioni rapide». Così il deputato flegreo del Movimento 5 Stelle Antonio Caso durante un intervento in Aula.