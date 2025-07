Bradisismo, al consiglio comunale di Sassari si discute ordine del giorno per accogliere puteolani e flegrei

POZZUOLI – La città di Pozzuoli, i Campi Flegrei e il fenomeno del bradisismo finiscono al centro del consiglio comunale di Sassari. Come anticipato nelle scorse settimane dal nostro giornale, il comune sardo ha dato piena disponibilità per ospitare i cittadini intenzionati a lasciare il territorio flegreo per brevi periodi, lontani dalle scosse. Nella giornata di domani sarà portato all’attenzione del sindaco e dell’intero consiglio comunale l’ordine del giorno presentato da quattro consiglieri comunali Azara, Sassu, Corda e Ponti su “Disponibilità del Comune di Sassari ad accogliere temporaneamente nuclei familiari provenienti dall’area dei Campi Flegrei in caso di emergenza sismica”. Il Consiglio comunale è convocato per giovedì 24 luglio, alle 16, a Palazzo Ducale.