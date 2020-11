QUARTO – Aumentano ancora i casi di covid a Quarto dove nelle ultime 24 ore altre 30 persone sono risultate positive ai tamponi. Negli ultimi 3 giorni il totale dei contagi è stato pari a 84. Numeri che hanno salire a 351 le persone attualmente in isolamento domiciliare e che hanno fatto scattare nuove misure restrittive nel comune flegreo. In seguito a una riunione del COC, questa mattina il sindaco ha disposto la chiusura, da oggi e fino al 14 novembre compreso, della Villa Comunale, del parco del Mandorlo, dei mercatini (alimentari e non), dell’area campo di basket adiacente l’area mercatale e di piazzale Europa a partire dalle ore 17.