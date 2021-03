AREA FLEGREA – Non si arrestano i contagi nell’area flegrea. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania i positivi del giorno a Pozzuoli sono 26 su 340 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore; 7 invece sono i nuovi positivi registrati a Bacoli su 86 tamponi effettuati; e 5 sono i positivi su 114 tamponi effettuati a Quarto. Non pervenuti i dati relativi al comune di Monte di Procida. In totale i positivi del giorno sul territorio regionale sono 2.016 di cui 1.478 sono asintomatici e 538 sintomatici su un totale di 19.182 tamponi molecolari processati.