Black out elettrici a Quarto: l’opposizione porta il caso in consiglio comunale

QUARTO – «Come opposizione, ieri mattina abbiamo protocollato una richiesta di consiglio comunale urgente, per fare chiarezza su quanto accaduto il 5 luglio, giornata in cui la nostra città ha vissuto ore interminabili senza energia elettrica, tra temperature altissime e gravi disagi per famiglie, anziani, bambini e attività commerciali.» è quanto fa sapere il gruppo consiliare Avanti Quarto che denuncia la mancata attivazione di misure di emergenza «Ma soprattutto vogliamo sapere: perché non è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale)? In una situazione così critica, era dovere dell’amministrazione attivare immediatamente tutte le misure di emergenza, coinvolgendo anche la Protezione Civile per assistere i cittadini più fragili. Non possiamo più permettere che l’improvvisazione e il silenzio siano la risposta a problemi noti da anni. Vogliamo trasparenza, responsabilità e soluzioni concrete».