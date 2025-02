Bimbo scappa dall’asilo e va in strada: salvato dai negozianti

MELITO – Paura a Melito, nel napoletano, per un bambino fuggito da un asilo. L’alunno della scuola per l’infanzia Collodi è uscito dall’istituto, il cui ingresso non era sorvegliato, per tornare a casa attraversando una strada a scorrimento veloce. Fortunatamente alcuni commercianti di zona che lo hanno riconosciuto lo hanno preso in consegna ed accompagnato a casa. A raccontare dell’accaduto, avvenuto alcuni giorni fa, è la mamma di uno degli alunni della scuola che si è rivolta al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

LA PAURA – “Fortunatamente non gli è accaduto nulla, forse un angelo custode lo ha accompagnato” – spiega la donna “Resta il fatto grave che sia riuscito ad uscire dalla scuola senza essere fermato. I genitori hanno sporto denuncia ma la preside si è rifiutata di fornire spiegazioni a noi mamme preoccupate per la sicurezza dato che il cancello di ingresso resta sempre aperto ed incustodito”. “Desta molto preoccupazione quel che è avvenuto dato che, come ci spiegano, potrebbe ripetersi”– dichiara Borrelli- “Per questo invieremo una comunicazione ai vertici scolastici per capire cosa sia accaduto e se sono state prese in considerazione delle misure di sicurezza più adeguate e quando verranno messe in atto. In materia di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i bambini, non si può essere superficiali.”