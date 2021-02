POZZUOLI – «Bibo» nasce alla fine del 2018, in via Vecchia San Gennaro 49, a Pozzuoli, con l’intento di dar vita ad un’attività commerciale con prodotti di qualità ma anche accessibile a tutti, capace quindi di affiancare alla bellezza e alla qualità dei prodotti anche l’innegabile convenienza. Nel tempo il negozio si è arricchito di prodotti sempre nuovi, diversificando anche l’impronta iniziale, in modo da poter soddisfare le esigenze di una clientela sempre più vasta.

VASTISSIMA OFFERTA – All’interno è possibile trovare prodotti in pelle di ottima qualità: vitello, saffiano, cuoio lavorati da mani esperte di sapienti artigiani italiani. Tra gli articoli commercializzati ci sono, sia per uomo che per donna, borse, zaini, borse da lavoro, borselli, marsupi, pochette, cinture e decine di altri articoli di piccola pelletteria come portafogli, portatessera, portachiavi, portamonete, portatabacco, portacravatte, portadocumenti, portagioie, ecc.

I PRODOTTI – Per poter soddisfare le molteplici richieste e fornire una vasta gamma di prodotti e regalistica BiBo ha ampliato l’esposizione di bijoux in vari metalli come argento, acciaio e ottone rodiato divenendo rivenditore di alcuni noti marchi come Bysimon, Foryou, Ops, Touche me, ecc. Inoltre è possibile trovare anche valigeria, guanti, foulards, cappelli, sciarpe, portacomputer e piccoli contenitori da borsa. Grazie poi alla collaborazione con artigiani locali, sia nei periodi prefestivi che durante l’anno, è possibile acquistare oggettistica handmade in ceramica, porcellana e vetro.

CONTATTI – Bibo si trova in via vecchia San Gennaro 49 (dietro la croce). Su Facebook alla pagina “BIBO”, su Instagram: bibo_pozzuoli

Per contatti: 0810483185

*articolo sponsorizzato