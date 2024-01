«Bene il Pozzuoli S’move Festival, grandi Mixed by Erry e Alex Colle ma…»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregio Direttore Del Giudice, vorrei gentilmente esprimere il mio parere in merito al Smove Festival e se può dare voce. Il festival per me è promosso a metà, per via di alcune scelte artistiche che scinderei in due momenti. Gli eventi del 24 e del 31 promossi a pieni voti con i mix by Erry (24) ed il mitico puteolano Alex colle (31); sono stati eccezionali hanno ballato tutti si notava entusiasmo tra la gente (dai più giovani ai più grandicelli come me io ho oltre 50) ci siamo divertiti ,inoltre la bandiera della Palestina emozionante, il live de la maschera veramente stupendo. Ma veniamo però anche alle note dolenti gli eventi del 7 dicembre e del 5 gennaio assolutamente BOCCIATI 2 scelte artistiche a mio modesto parere non ottimali (senza nulla togliere alla qualità degli artisti intervenuti), poco coinvolgente , troppo di “nicchia” (musica pure un pò assordante). Le domande che voglio porre NON sono per i ragazzi del Festival (i quali portano avanti loro idee), ma bensì all’assessore alla cultura nonché vice-sindaco Filippo Monaco, il quale conosceva la programmazione del festival e credo abbia “avallato”. Che opportunità culturale ,turistico ed incentivante per la nostra città hanno potuto portare gli artisti del 7 dicembre e 5 gennaio? (ripeto nulla contro gli artisti) E’ davvero questa la dimensione che Pozzuoli deve avere in merito agli eventi? (ovvero una discoteca stile Ibiza a cielo aperto). Credo che da parte dell’amministrazione e ripeto in questo caso dall’assessore al ramo vada fatta un’attenta analisi oltre il dato delle presenze (periodo di Natale con gli eventi si riempie ovunque ) e che guardi con lungimiranza. Ripeto il mio concetto nulla: contro il Smove ma solo su alcune scelte. Con affetto e stima, buon 2024!» (Dario M.)