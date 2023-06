BACOLI/ Una targa in memoria di Giuseppe Scotto di Luzio al Parco Vanvitelliano del Fusaro

BACOLI – Una targa per onorare la memoria dell’Onorevole Giuseppe Scotto di Luzio, consigliere comunale di Bacoli in carica fino al 21 maggio 2023, giorno della sua scomparsa. “Peppino ‘o Ricciulillo“, com’era soprannominato, è stato parlamentare della XII Legislatura della Repubblica Italiana, dal 1994 al 1996. Sia in quei anni, tra le fila della Camera dei Deputati di Montecitorio, sia sul territorio comunale, con tanto di marcia cittadina e manifestazioni di occupazione, si è battuto affinché i beni dell’ex Centro Ittico Tarantino Campano (oggi Centro Ittico Campano Spa) tornassero nella disponibilità dei Comuni di Bacoli e Taranto.

LA CERIMONIA – Se oggi la Casina Vanvitelliana, il Palazzo dell’Ostrichina, i complessi di Cinque Lenze e Parco della Quarantena nonché i Laghi Miseno e Fusaro, con le rispettive piste ciclabili, sono spazi pubblici a disposizione della collettività locale è grazie al suo operato, ampiamente riconosciutogli dalla cittadinanza e dalle istituzioni. A tal proposito, su indirizzo dato dall’assemblea dei soci del Centro Ittico Campano Spa, stasera alle 19, verrà scoperta una targa in memoria dell’Onorevole Giuseppe Scotto di Luzio posizionata all’ingresso del Parco Vanvitelliano del Fusaro, in Piazza Gioacchino Rossini.