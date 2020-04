BACOLI – Continuano senza sosta i controlli della Polizia Metropolitana di Napoli per il rispetto dei divieti imposti dalle recenti disposizioni che hanno limitato ai soli casi di assoluta necessità, ai motivi di lavoro e di salute gli spostamenti delle persone per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. A Bacoli un soggetto ha affermato di andare, con la sua autovettura, a controllare se c’erano ancora le attrezzature su una spiaggia data in locazione a terzi. Per lui multa da 533 euro. Sempre a Bacoli, un soggetto, fermato al posto di blocco, ha dichiarato di andare a fare la spesa, probabilmente ignorando il fatto che per la giornata di Pasquetta fossa stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali, mentre un altro faceva jogging, per di più anche lontano dalla sua abitazione: scattate sanzioni rispettivamente da 533 e da 400 euro.

A POZZUOLI – A Pozzuoli, multate due persone per violazione dell’articolo 4 del decreto legge 19/2020 perché circolavano senza giustificato motivo Alla richiesta degli agenti, una ha dichiarato di recarsi in chiesa e un’altra che era in procinto di portare un libro a un’amica: per entrambe multa da 400 euro.

I CONTROLLI – Sono state 262 le persone soggette ad accertamenti da parte delle donne e degli uomini della Polizia Metropolitana agli ordini del Comandante Lucia Rea, nelle ultime due giornate. Nove le sanzioni elevate. Gli agenti hanno effettuato controlli pure nei comuni di Somma Vesuviana, Pomigliano d’Arco, San Sebastiano al Vesuvio, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, e a via Coroglio nel capoluogo. Fino a domenica, invece, sono state 1.126 (1.035 persone e 91 esercizi commerciali) le verifiche operate nel corso dell’ultima settimana dagli agenti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana, guidata dal Sindaco Luigi de Magistris, che portano a circa 2.900 il totale dei controlli effettuati da quando lo stesso Corpo è entrato a far parte del protocollo anti-contagio coordinato da Prefetto e Questore di Napoli, ovvero tre settimane orsono. Soddisfazione per l’operato degli agenti è stata espressa dal Consigliere Metropolitano Delegato alla Polizia Metropolitana, Carmine Sgambati.