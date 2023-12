BACOLI/ Savoia (FdI) denuncia: «Il comune ha messo una tassa sull’ombra»

BACOLI – «Nuova riscossione: a Bacoli arriva la tassa sull’ombra. Il Comune di Bacoli, da questa mattina, sta consegnando alle attività commerciali, richieste di pagamento per l’utilizzo del suolo comunale, anche a chi ha semplicemente sulla porta del negozio, la tenda da sole». E’ quanto denuncia il consigliere comunale di opposizione Nello Savoia (Fratelli d’Italia) in merito alla tassa richiesta dall’ente alle attività commerciali «Si,0 avete capito bene, deve pagare la tassa sul suolo pubblico, non solo chi ha tavoli, sedie o esposizioni esterne al negozio, ma anche chi ha semplicemente la tenda da sole esterna, perché fa ombra sul suolo pubblico. Pazzesco. In questo gran caos, una sola cosa è chiara, quest’amministrazione fa di tutto per far soldi con le tasche dei cittadini, anche quando le tasse non sono dovute. Dopo l’aumento della Tari, dell’acqua, del bollino delle strisce blu, dopo i milioni di verbali per le ztl, sulle quali non erano state diffuse. informazioni adeguate, oggi si chiede persino la tassa dell’ombra. Un’amministrazione così inadeguata e incapace, Bacoli se la ricorderà per sempre. Siamo al capolinea».