BACOLI/ Referendum, ultimi incontri con sindacati ed associazioni per il Sì

BACOLI – Domenica e lunedì prossimo si voterà per i referendum e si è fatta intensa l’attività dei sostenitori del Sì per far conoscere agli elettori l’importanza di questo voto. Oggi, venerdì 6 giugno, ultimi appuntamenti pubblici organizzati dai Comitati Referendari per i 5 Sì. Una nuova occasione per approfondire i contenuti dei cinque quesiti referendari contro il lavoro precario, per il reintegro nei licenziamenti illegittimi, per salute e sicurezza sul lavoro, per l’ampliamento dei diritti per chi lavora negli appalti e per un modello di cittadinanza più inclusivo.

GLI INCONTRI – Alle ore 18, presso il chalet Living alla Marina Grande di Bacoli, interverranno per le ragioni del Sì, Nicola Ricci, Segretario CGIL Napoli, Enza Amato, Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Antonio Misiani, Senatore della Repubblica. Modera Alberto Carannante, Associazione Il Pappice. Sempre oggi, alle ore 19 in villa comunale, interverranno Luigi Savio, segretario regionale Spi-Cgil; Raffaele Del Giudice, ex vicesindaco di Napoli; Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano; Valeria Valente, senatrice; Mariolina Castellone, vice presidente del Senato; Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli.