BACOLI – Piano Urbanistico Comunale, vanno avanti gli incontri in Municipio. Il vicesindaco di Bacoli, Marianna Illiano, con delega all’Urbanistica, raduna i cittadini affinché possano presentare e formulare eventuali osservazioni al Puc. Ci sarà tempo fino al 30 settembre 2021. Sia domani che mercoledì 29 settembre, dalle 17 alle 19, presso la Casa Comunale di Via Lungolago, previo appuntamento, sarà possibile ricevere chiarimenti sul nuovo Piano Urbanistico della città di Bacoli. L’obiettivo è poter dare la possibilità, a tutti i cittadini, in particolar modo a coloro che non sono tecnici della materia, di ricevere informazioni circostanziate su lettura e compilazione del modello per presentare le eventuali osservazioni.