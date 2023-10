BACOLI/ Paura al Fusaro, barca cade da un camion in transito

BACOLI – Paura al Fusaro. Pochi minuti fa una barca, trasportata da un camion, è caduta dal mezzo pesante ed è finita in strada per cause che sono ancora in corso di accertamento. Fortunatamente nell’incidente non si sono registrati feriti. Avviata l’operazione di recupero del natante. Non è la prima volta che a Bacoli si registrano episodi simili. Ad aprile, infatti, un camion con una barca a rimorchio si è ribaltato ed è finito in mare. Il conducente del mezzo è riuscito ad abbandonare la cabina di guida prima che il mezzo finisse in acqua. L’incidente avvenne durante le operazioni di messa in mare del natante, che stava per essere sollevato da un braccio gru.