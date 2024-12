BACOLI/ Luci d’artista al Fusaro: l’altra faccia (negativa) del successo di pubblico

BACOLI – L’altra faccia delle luminarie al parco Borbonico del Fusaro esiste e non è ovviamente ciò che viene pubblicizzato sui social dal sindaco Josi Della ragione. Sono gli stessi avventori del parco illuminato a sparare a zero contro l’Amministrazione per l’organizzazione e il trattamento che riserva agli “ospiti”.

CAOS PARCHEGGI – Se da un lato le luci d’artista hanno ravvivato un’area che in passato era un po’ buia, dall’altro questo successo ha generato un caos senza fine nell’area per la disorganizzazione e per la mancanza di parcheggi. “Mi sembra tanto di essere in quel famoso film dal nome Pacco, Doppio Pacco e Contropaccotto” hanno scritto alcuni turisti sui social. “A me sembra una vera presa in giro attuata da quest’Amministrazione: si fa una pubblicità spietata sui social di questo evento per far venire gente e poi non ci sono parcheggi e caos e centinaia di persone si sono ritrovate il contropaccotto del verbale sul parabrezza”. Il problema parcheggi è evidente, ma ciò che fa infuriare gli ospiti è la mancanza di buon senso. “E’ vero il parco illuminato sarà anche bellissimo, ma difficilmente torneremo a Bacoli se per una visita al parco dobbiamo essere multati perchè non ci sono parcheggi disponibili”. Insomma, non è tutto oro quello che luccica.