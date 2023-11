BACOLI/ Lirica napoletana, domani il concerto nel Parco Borbonico del Fusaro

BACOLI – Doppio appuntamento promosso per la giornata di domani a Bacoli. Oltre all’accensione delle luminarie natalizie in Villa Comunale, alle ore 19:00, al Parco Borbonico del Fusaro, si terrà il concerto a cura del Collegium Philarmonicum dal titolo “Recondita Armonia”, in cui saranno proposte alcune tra le più famose liriche napoletane che hanno accompagnato la vita di personaggi come Enrico Caruso, Maria Callas e Libero Bovio.