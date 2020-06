BACOLI – Via Bellavista senz’acqua per un giorno. Per effettuare lavori urgenti sui manufatti di approdo della condotta sottomarina Torregaveta-Punta Molino, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 8 di mercoledì 10 giugno alle 8 di giovedì 11. La Regione Campania fa sapere che, nel caso in cui i lavori finissero prima, si provvederà ad anticipare il ripristino dell’alimentazione. Per il comune di Bacoli – si legge nella nota della giunta regionale della Campania – la sospensione dell’erogazione interesserà solo le zone servite dalla presa di Sella di Baia in via Bellavista.