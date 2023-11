BACOLI/ Lavori urgenti, sospesa l’erogazione idrica per 24 ore

BACOLI – Lavori urgenti all’interno del serbatoio di Bacoli, Galleria di Bellavista e isola di Procida. A partire da domani mattina alle 8 sarà sospesa la fornitura idrica alle utenze fino alle 8 del giorno 16 novembre 2023 e fino all’ultimazione dei lavori. Ne dà comunicazione il Comune di Bacoli in seguito alla nota ricevuta dalla Regione Campania. Per il comune di Bacoli, la sospensione interesserà solo tali aree: “Località Cappella – Via Mozart – Sciarrera 1- Sciarrera 2”.