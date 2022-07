BACOLI – Lavori urgenti in via Montegrillo SP2. A partire da ieri è stato parzialmente chiuso un tratto di strada. I lavori interessano l’occupazione di metà della corsia di marcia in direzione Pozzuoli, per una lunghezza di circa 10 metri e per una larghezza di circa 3.50 metri. “Sulla restante corsia opposta il traffico veicolare viene regolamentato “a senso unico alternato” mediante installazione di segnaletica stradale temporanea realizzata con impianto semaforico di cantiere e/o mossieri“, fa sapere il Comune di Bacoli con un avviso rivolto alla cittadinanza.