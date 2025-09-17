BACOLI/ La villetta Campi Elisi è uno scempio: “Vandali e coppie che fanno sesso” – LE FOTO

BACOLI – La villetta comunale dei Campi Elisi, in pieno centro cittadino, è sprofondata nel degrado. A denunciarlo sono i residenti di via Campi Elisi. Covo di tossici e di coppie che fanno sesso in pubblico in un posto frequentato anche da bambini. “È con grande preoccupazione – ci dicono alcuni residenti – che ci rivolgiamo a voi, dopo averlo fatto col Comune e le autorità preposte, per denunciare lo stato di totale abbandono in cui versa la villetta. Questo spazio verde, un tempo orgoglio della zona e dei suoi abitanti e luogo di svago per famiglie, bambini e anziani, è ormai lasciato all’incuria e in balia dei vandali, tossici e coppie che fanno sesso in pubblico. Non è assolutamente bello affacciarsi al balcone e vedere coppie impegnate in un amplesso”. Il quadro descritto dai cittadini oggi è ancor più desolante, considerato che la villetta si trova a due passi dall’ex convitto delle Suore frequentato quotidianamente da bambini: “Piante danneggiate, panchine rotte, cestini per i rifiuti stracolmi e non svuotati regolarmente, erba alta e trascurata. Tutto ciò rappresenta non solo un degrado estetico, ma soprattutto un pericolo per la sicurezza dei cittadini che ancora cercano di usufruire di questo spazio”.

L’APPELLO – Da qui l’appello al Comune: “È urgente che il Comune intervenga immediatamente per restituire decoro e sicurezza a questo importante luogo di aggregazione. Chiediamo quindi un intervento tempestivo per la pulizia, la manutenzione e la sorveglianza. Non possiamo più attendere”.

LE FOTO