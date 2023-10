BACOLI/ Festa di Halloween sul lungomare di Miliscola

BACOLI – Halloween sul lungomare di Miliscola. La città di Bacoli è pronta a festeggiare la notte delle streghe e dei misteri, dei fantasmi e della paura. L’appuntamento è per martedì 31 ottobre, a partire dalle 16. E via fino a notte. «Siamo pronti a vivere la magia della grande festa sul mare. Con la strada libera da auto e aperta solo per passeggiare, correre, divertirsi. Un regalo per tutti i bambini, per i ragazzi e per le tante famiglie che affolleranno la nostra città», dice il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Dopo l’incredibile successo dello scorso anno, la città flegrea è pronta ad aprire le porte ai bimbi e ai loro sorrisi. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Musica, giochi, feste, divertimenti, laboratori e tantissime sorprese renderanno la festa di Halloween a Bacoli davvero speciale.