BACOLI – Una notte magica al Castello di Baia. Si terrà stasera il concerto gratuito in Piazza d’Armi, con musiche di Mozart e Beethoven. Il maestro internazionale, Lorenzo Pone, suonerà al pianoforte anche brani di Haydn, Chopin, Schubert. In occasione della Festa della Musica, su iniziativa del Ministero della Cultura, stasera alle 20 tutti potranno accedere gratuitamente alla roccaforte aragonese. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Accademia Musicale Napoletana, storica istituzione italiana fondata da Alfredo Casella nel 1933. Diretta dal maestro Massimo Fargnoli, già direttore artistico dell’Orchestra Scarlatti della Rai di Napoli. Lorenzo Pone è italiano di nascita, ma vive e lavora a Salisburgo dove si è laureato presso il Mozarteum. Nel 2019 è stato insignito del Saint John’s Smith Square Award di Londra, a seguito della borsa di studio offertagli dal Principe Carlo d’Inghilterra per il perfezionamento di un anno presso il Royal College of Music. «Ringrazio il Parco Archeologico dei Campi Flegrei per l’evento che darà nuovo lustro alla nostra città. Insieme, possiamo fare cose meravigliose», il commento del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.