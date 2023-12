BACOLI/ Equipaggio del 118 aggredito dai parenti di un paziente

BACOLI – E’ appena passata la mezzanotte quando al 118 arriva richiesta di soccorso a Via Cappella per paziente incosciente, in 9 minuti il personale medico e infermieristico è sul posto dove viene accolto in strada da una folla inferocita che aggredisce verbalmente e fisicamente l’equipaggio. Appena scesi dal mezzo, infatti, sono iniziati gli spintoni e gli insulti che sono continuati per tutto il tragitto fatto dall’equipaggio verso l’appartamento del paziente, che alla fine è stato rinvenuto freddo ed in semi-rigidità cadaverica. Per i meno esperti : deceduto. Subito allertati sul posto sono giunti i carabinieri che hanno provveduto ad identificare i facinorosi. Purtroppo per il paziente 80enne non c’è stato nulla da fare, a quanto pare era già deceduto al momento della chiamata al 118.